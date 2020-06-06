Москва, , 12:49 — REGNUM Второй препарат для лечения COVID-19 был зарегистрирован в России. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Регистрационное удостоверение выдано на препарат «Левилимаб» (торговое название «Илсира»). Препарат показан для применения пациентам с тяжёлым течением заболевания COVID-19.

В частности, препарат показан к применению у пациентов при развитии так называемого цитокинового шторма — избыточной воспалительной реакции организма на вирус, которая приводит к повреждению лёгочной ткани и не только. Такая реакция часто приводит к тяжёлому течению заболевания и к возможному летальному исходу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале тестирования российского лекарственного препарата от коронавирусной инфекции в Рязанской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязанской области тестируют лекарство от коронавируса