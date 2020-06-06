Анкара, , 14:13 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла девять нелегальных мигрантов, потерпевших бедствие у берегов Турции. Об этом 6 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спасательная операция прошла у берегов провинции Анталья, расположенной на юго-западе страны. Среди спасенных беженцев были женщины и дети, все они выходцы из Афганистана.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.