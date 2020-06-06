Вашингтон, , 12:39 — REGNUM В сеть выложили скришноты нового Microsoft Flight Simulator. Изображения были опубликованы 5 июня на портале DSOGaming.

Разработчики, в частности, показали, как будут выглядеть в игре объёмные облака. Они также предоставили возможность поклонникам серии увидеть ночные полёты. Кроме того, создатели игры сообщили, что Microsoft Flight Simulator в версии Alpha 4 сейчас находится на последней стадии тестирования.

Ранее компания Asobo Studio выложила в сеть небольшие тизеры нового Microsoft Flight Simulator. Она в том числе показала самолёты Boeing 747 и Airbus A320.

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