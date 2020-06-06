Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Троицкому собору в Тбилиси, который является главным кафедральным собором Грузинской православной церкви, отключили газ за неуплату. Об этом 5 июня рассказал телеканалу «Пирвели» отец Иоанн Мчедлишвили.

Он сообщил, что у храма накопился долг перед ресурсоснабжающей компанией Tbilisi Energy размере 256 тыс. лари (почти $87 тыс. по курсу). Священнослужитель выразил благодарность компании за то, что там долгое время не отключали газ.

«Эта сумма накапливалась около трех лет. Мы высказываем ни что иное, как благодарность компании, потому что нас так много раз рассматривали на отключение, но газ не прекращался», — сказал отец Иоанн.

Стоит отметить, что у многих грузинских храмов имеется задолженность за газ. Им перераспределили долги на 10 лет.