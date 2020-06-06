Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Адит Бутани, занимающий в AMD должность специалиста по маркетингу продуктов Radeon, заявил, что объём памяти видеокарт (VRAM), равный 4 гигабайтам, уже не актуален. Об этом 6 июня сообщил журнал PC Gamer.

Он подчеркнул, что сегодня этот показатель играет большую роль, добавив, что в ближайшее время топовые видеоигры поднимут планку требований к объёму VRAM. Бутани отметил, что геймерам сегодня стоит покупать видеокарты с объёмом видеопамяти не меньше 6 или 8 гигабайт.

В компании провели исследование, которое показало, что даже в случае запуска игр при разрешении 1080p обладатели видеокарт, оборудованных 4 гигабайтами памяти, могут сталкиваться с различными проблемами.

Напомним, AMD выпустила первые видеокарты с объемом VRAM 8 гигабайт ещё в 2016 году. В частности, это были модели RX 470 and RX 480.