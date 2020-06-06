Москва, , 13:06 — REGNUM Количество обращений, в которых граждане жалуются на навязанный им недобросовестными организациями «перерасчет пенсий», увеличилось. Об этом 6 июня сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Было установлено, что услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями, а за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», — говорится в сообщении.

Также указывается, что отмечены случаи, когда мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками ПФР и просят предоставить им номер счета для перечисления денег.

Кроме этого, сообщается о рассылке СМС-сообщения с сайта, который маскируется под портал Госуслуг, с информацией о компенсации, для попытки выяснить данные банковской карты или же предлагается перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

«Пенсионный фонд и правоохранительные органы предостерегают об опасности подобных рассылок, которые могут содержать ложную информацию и ссылки на зараженные вирусом сайты. Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них уже имеются», — подчеркивается в сообщении на сайте У региональной безопасности Подмосковья.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 2 июня пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что мошенники пользуются неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России, чтобы обмануть граждан и выманить у них деньги.