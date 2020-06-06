Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области медики оказывают помощь 630 пациентам с коронавирусом в стационарах, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 6 июня.

В моногоспиталях находятся 630 человек. Койки загружены на 23,6%. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжёлое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Вместе с тем под врачебным контролем остаются 10 тыс. 107 человек, большинство из них находятся на самоизоляции. За весь период пандемии медицинским наблюдением охвачено более 42,4 тыс. человек.

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