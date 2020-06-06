Тула, , 12:25 — REGNUM Проверку патологоанатомических отделений в Тульской области проводит Генеральная прокуратура РФ.

По информации «Тульских новостей», проверка началась после поступления в Генпрокуратуру коллективного обращения с жалобой на работу морга в регионе — в частности. речь идёт о взимании платы за оказание ряда ритуальных услуг.

В начале марта ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что якобы в морге тела умерших лежат на полу. Тогда была проведена проверка, и было установлено, что в морге находятся невостребованные тела, которые можно похоронить только после получения документов от правоохранительных органов.