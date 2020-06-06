Вашингтон, , 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году. Они были опубликованы 5 июня на Twitter-странице ползователя, известного под ником GarnetSunset.

По имеющейся информации, на скриншотах показана рабочая сборка неизданной игры, которая каким-то образом попала в сеть. Стоит отметить, что вторая часть Dead Island находится в разработке и пока нет никакой информации о том, когда состоится её релиз.

https://twitter.com/GarnetSunset/status/1268980339495624704

В ноябре 2019 года глава компании Koch Media Клеменс Кундратиц заявил, что поклонники Dead Island обязательно увидят вторую часть игры. Он объяснил задержку в проекте тем, что разработчики пытаются всё сделать «правильно».

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