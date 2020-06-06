Денвер, США, , 12:10 — REGNUM Использовать слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства запретил использовать против участников акций протеста федеральный окружной суд американского штата Колорадо сотрудникам полиции в Денвере. Об этом 6 июня сказано в документах суда, размещённых в базе данных Court Listener.

Запрет стал ответом на иск со стороны участников акций протеста, которые подали жалобу на чрезмерную силу, которую применяет полиции в ходе протестов, вызванных гибелью чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В постановлении сказано, что полиция может применять спецсредства только в случае, если руководитель полицейской группы в звании не ниже капитана даст спецразрешение на применение спецсредств в случае, если они будут являться ответом на насильственные действие или уничтожение имущества, свидетелем которых он стал.

Суд ознакомился с видеозаписями, на которых полиция применяет слезоточивый газ и другие спецсредства и постановил, что люди имеют право выходить на демонстрации против госслужащих, в том числе и против полиции. При этом, по мнению суда, граждане не должны бояться участия в мирных акциях протеста из-за возможных действий полиции, особенно если это протесты против полицейского насилия.

Действие запрета будет распространяться не только на полицию, но и на все службы, участвующие наравне с полицией в обеспечении правопорядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении запретить полицейским применять удушающие приёмы, которое принял городской совет Миннеаполиса в американском штате Миннесота.

Читайте ранее в этом сюжете: Горсовет Миннеаполиса запретил полицейским применять удушающие приёмы