Орел, , 12:09 — REGNUM 111 положительных тестов на коронавирус подтверждено за последние сутки в Орловской области, данные опубликовал федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки зарегистрирована смерть одного пациента с положительным тестом на коронавирус. 53 человека выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта с выздоровлением.

Всего в Орловской области с конца марта подтверждено 2 тыс. 760 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 462 выздоровели. 32 пациента скончались.