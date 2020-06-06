Элиста, , 12:03 — REGNUM 19 случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Калмыкия за последние сутки, об этом 6 июня сообщили в региональном оперативном штабе. 17 пациентов за последние сутки выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе с 30 марта по 6 июня подтверждено 1 тыс. 168 положительных тестов на коронавирус, более половины пациентов — 613 человек — выздоровели. 17 пациентов скончались.

На 6 июня в тяжёлом состоянии в больницах региона остаются 11 пациентов, в том числе десять подключены к аппаратам ИВЛ.