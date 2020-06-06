Тула, , 11:59 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 6 июня.

Заражение подтверждено у жителей городов Тулы и Донского, рабочего поселка Новогуровский, а также 11 районов области. Также за сутки выписаны 136 пациентов с ранее выявленным заражением коронавирусом.

Всего с 19 марта по 6 июня в Тульской области подтверждено 4 тыс. 505 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 409 пациентов выздоровели. 49 человек скончались.

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