Владимир, , 11:56 — REGNUM Во Владимирской области 6 июня выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них 17 случаев подтверждено во Владимире, десять — в Собинке, девять — в Муроме, восемь — в Гусь-Хрустальном, шесть — в Юрьев-Польском, по четыре — в Селивановском и Меленковском районах, по одному — в Коврове и Камешково.

Всего в регионе подтверждено 3026 случаев заражения: 633 — во Владимире, 427 — в Гусь-Хрустальном, 404 — в Петушках, 275 — в Александрове, 270 — в Муроме, 237 — в Коврове, 115 — в Кольчугино, 104 — в Собинке, 95 — в Судогде, 93 — в Юрьев-Польском, 84 — в Вязниках, 76 — в Киржаче, 54 — в Суздале, 54 — в Меленково, 46 — в Камешково, 26 — в Радужном, 22 — в Селивановском районе, 11 — в Гороховце.

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