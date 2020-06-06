Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Инвестиционная группа CtW Investment Group опубликовала заявление, в котором она попросила акционеров Activision проголосовать против предложенной модели вознаграждения генерального директора Activision. Об этом 5 июня сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что CtW Investment Group принадлежит «существенная» часть акций издателя видеоигр. В заявлении исполнительный директор компании Дитер Вайзенеггер указал, что Activision Blizzard выплачивает генеральному директору Роберту Котику слишком большие премии.

Он обратил внимание, что при этом доходы обычных сотрудников составляют около трети процента от доходов генерального директора. Признав заслуги главы Activision Blizzard, Вайзенеггер заявил, что подобная практика всё же входит в противоречие с задачами и целями компании.

Очередное собрание акционеров Activision Blizzard состоится 11 июня 2020 года. Из-за карантинных мер, введённых по причине эпидемии коронавируса, оно пройдёт в онлайн-формате.

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