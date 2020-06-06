Иваново, , 11:50 — REGNUM 130 случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Ивановской области, сообщили 6 июня в региональном оперативном штабе.

«По состоянию на 6 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2577 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 130 диагнозов», — говорится в сообщении.

Из общего числа пациентов с положительными тестами на коронавирус выписаны с выздоровлением 1 тыс. 63 человека.

На 6 июня в Ивановской области 22 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались, в том числе смерть двоих подтверждена за последние сутки.