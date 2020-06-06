Тамбов, , 11:44 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 6 июня региональный оперативный штаб.

Среди новых заразившихся — двое детей, 11 и 16 лет, возраст взрослых пациентов — от 20 до 84 лет.

Всего в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3 тыс. 371 человека, 1 тыс. 491 выписан с выздоровлением. 12 пациентов скончались. На госпитализации в настоящее время находятся 397 человек, из них диагноз «пневмония» поставлен 334 пациентам.