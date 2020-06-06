Калуга, , 11:46 — REGNUM 74 новых положительных теста на коронавирус выявлено в Калужской области 6 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлен 4 тыс. 511 положительный тест: 2452 человека находятся на лечении, 2024 человека выздоровели, 35 человека умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (661), в Обнинске (545), в Боровском районе (206), в Малоярославецком районе (170), в Жуковском районе (152) и в Кировском районе (108).

В регионе развернуто 2133 койки для лечения пациентов с COVID-19, включая 70 дополнительно созданных коек в Людиновской центральной районной больнице и 45 — в ЦРБ Боровского района. Госпитализировано 1104 человека. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, на неинвазивной — 9, на кислородной поддержке — 605.

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