Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано ещё три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 июня.

Известно, что за сутки скончались двое мужчин в возрасте 65 лет и 71 года. У обоих были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Также умерла 60-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Пациентка поздно обратилась за помощью к медикам.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 46 человек, добавили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявили 212 носителей SARS-CoV-2. Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе приблизилось к 6 тыс. человек.

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