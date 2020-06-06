Тамбов, , 11:39 — REGNUM Пациент скончался в Тамбовском центре для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, сообщили 6 июня в региональном оперативном штабе.

62-летний житель Сосновского района поступил Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, с симптомами тяжелой двусторонней пневмонии. Мужчина страдал также сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, однако, не смотря на все усилия медиков, на восьмой день после госпитализации он скончался.

«По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, развившаяся на фоне ишемической болезни сердца, сахарного диабета. Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Пациент попал в статистику по летальным случаям среди пациентов с коронавирусом — их число выросло до 12, всего в регионе подтверждено 3 тыс. 371 случай заражения.