Курск, , 11:37 — REGNUM В Курской области 6 июня подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 3425 подтвержденных случаев. Под медицинским наблюдением 1631 пациент: 137 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 72 — в городском клиническом родильном доме, 89 — в Курской городской больнице №6, 28 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, девять — в Железногорской городской больнице № 1. 1296 человек находятся дома под медицинским наблюдением.

За весь период наблюдения были выписаны 1778 пациентов. 16 человек скончались.

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