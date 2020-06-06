Краснодар, , 11:30 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 июня в региональном оперативном штабе.

«Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете. В Краснодаре заразились 16 человек, в Тихорецком районе — 15, в Кавказском — 10. В Белореченском районе выявлено 6 заболевших, в Апшеронском и Гулькевичском — по пять. В Сочи и Курганской районе — по 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Кореновском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске — по 2», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 312 жителей края, 3 тыс. 235 человек уже выздоровели. В том числе 126 выписаны за последние сутки. 27 пациентов находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое к ЭКМО. 42 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались.