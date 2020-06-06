Кострома, , 11:25 — REGNUM В центре костромской деревни Коряково, несмотря на протесты местных жителей, установили 30-метровую вышку сотовой связи — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Костромичи намерены добиваться переноса базовой станции МТС за пределы деревни.

Фото Марии Третьяковой

Больше всего обитателей Коряково возмутило отсутствие общественных обсуждений перед строительством сооружения. По мнению несогласных, принимать важные решения нужно с учетом мнения людей — даже если этого не требуют нормы закона.

«Жаль, что не было публичного слушания. Ведь сейчас мы ведем речь о переносе уже установленной вышки, а можно было предварительно договориться об оптимальном месте с жителями», — сказала корреспонденту ИА REGNUM активистка, жительница деревни Мария Третьякова.

Активисты уже отправили обращения к главе Костромского района, написали в Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру и на официальный сайт Президента России. Центр населённого пункта — не самое эстетичное и логичное место для вышки, считают жители деревни.

«Мы понимаем, что данная вышка установлена в центре деревни для оптимизации затрат компании МТС. Компании удобнее поставить одну вышку в центре деревни вместо двух вышек по краям деревни… Одна из задач грамотной компании — оптимизация затрат по установке и обслуживанию. Проще подъехать к вышке по асфальтовой дороге, вместо того, чтобы проложить путь до вышки в поле. Кроме того, в центре деревни ближе электросети. Я понимаю бизнес. Это нормально — действовать таким образом. Это даже профессионально. Но это мимо интересов жителей и благоприятной окружающей среды», — сказала Мария Третьякова.

Как ранее пояснили представители телекоммуникационной компании, место установки вышки 2G/4G подбиралось исходя из соображений практичности и удобства. Правовой необходимости обсуждать вопрос с жителями деревни нет. Землями в населённом пункте распоряжается районная администрация, соглашение с ней заключено.

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