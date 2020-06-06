Курган, , 11:24 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 6 июня зафиксировано 288 случаев SARS-CoV-2. Из них выздоровели 158 человек, скончалась одна пациентка с COVID-19.

Под медицинским наблюдением и на домашнем карантине на 6 мая находятся 3 337 жителей региона, в том числе 488 человек контактных с заболевшими COVID-19.