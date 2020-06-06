Тверь, , 11:23 — REGNUM Две 92-летние женщины, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны с выздоровлением в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сводка по ситуации с коронавирусом 6 июня в Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

Женщины — жительницы Твери и Конаковского района. Также среди выздоровевших — 90-летний мужчина из Удомли, который проходил лечение в центральной медсанчасти № 141.

Всего за сутки в регионе выписаны 77 пациентов с ранее выявленным заражением коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 1 тыс. 415 человек. За последние сутки в регионе подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев за период пандемии — 1 тыс. 962. Пациенты старше 65 лет составляют около 25% от всех заболевших, при этом у значительной части заразившихся никаких симптомов не проявляется. 41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В регионе на данный момент проведено уже 79 тыс. 040 исследований на коронавирус, за последние сутки обследован 1 тыс. 781 пациент.