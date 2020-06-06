Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек. За весь период пандемии на Дону положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 5 тыс. 965 жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 6 июня.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 33 городах и районах Ростовской области. Так, в областном центре выявлено 66 носителей инфекции, в Белокалитвинском районе — 31, в Заветинском районе — 14.

Возраст большинства новых носителей коронавируса — почти 39% — от 18 до 45 лет, 35,3% человек — от 46 до 65 лет, 16% — пожилые люди старше 65 лет, почти 10% — дети.

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