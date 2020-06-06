Москва, , 11:19 — REGNUM Более 12,3 млн исследований на наличие коронавирусной инфекции было проведено в России. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего по состоянию на 6 июня было проведено 12 388 968 лабораторных исследований на заражение коронавирусом. За последние сутки было сделано 335 тыс. тестирований.

На сегодняшний день в России под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией остаются 314 541 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за сутки от COVID-19 выздоровели более 8,7 тыс. пациентов.

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