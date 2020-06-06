Вашингтон, , 11:14 — REGNUM В официальном Twitter-аккаунте игры Destiny 2 состоялся необычный анонс. Уже сегодня, 6 июня, военный разум «Распутин» наведёт все орудия на корабль «Всемогущий».

https://twitter.com/DestinyGameRU/status/1268937763635658752

Геймеры считают, что таким образом разработчики намекают на масштабный внутриигровой ивент, который завершит события десятого сезона. Вероятно, сразу после этого состоится старт одиннадцатого сезона.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский шутер от американской студии Bungie. Его релиз состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Благотворительный марафон по скоростному прохождению игр проведут онлайн