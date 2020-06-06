Берн, , 11:33 — REGNUM На территории Швейцарии с 6 июня вступают в силу меры значительного смягчения карантинной безопасности, которые ранее были введены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

О введении таких смягчений стало известно 27 мая из опубликованного заявления швейцарского Федерального Совета (правительства).

Теперь в стране вновь разрешены массовые собрания (при численности участников до 300 человек) и в их числе ярмарки, семейные мероприятия, концерты, а также политические и общественные акции.

Кроме того, возобновляется работа театров и кинотеатров, бассейнов, детских и молодежных лагерей отдыха, казино, канатных дорог, природных заповедников, парков, ботанических садов, зоопарков и др.

Помимо этого, с сегодняшнего дня вновь разрешены досуговые и развлекательные мероприятия, тренировки в командных видах спорта, а также работа туристических достопримечательностей страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне снижения числа заразившихся SARS-CoV-2 и нормализации эпидемиологической обстановки Швейцария с 19 июня полностью снимает режим чрезвычайной ситуации в стране.