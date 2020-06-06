Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Организаторы благотворительного спидран-марафона (мероприятие, на котором геймеры проходят игры на скорость) Summer Game Done Done Quick решили провести событие в онлайн-формате. Об этом 5 июня сообщил портал Shazoo.

Мероприятие пройдет с 16 по 23 августа 2020 года на стриминговом сервисе Twitch. Все вырученные средства будут перечислены организации «Врачи без границ».

Напомним, Awesome Games Done Quick — это серия ежегодных спидран-марафонов, которые традиционно проходят зимой и летом. Все вырученные за время мероприятий деньги обычно отправляются в различные благотворительные фонды и организации.

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