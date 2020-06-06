Москва, , 10:59 — REGNUM За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 8708 пациентов в России. Об этом 6 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее количество выздоровевших и выписанных из больниц пациентов за весь период составляет 221 388 человек. За прошедшие сутки в Москве выздоровели и выписаны 3073 человека, в Подмосковье 532 человека, в Санкт-Петербурге выздоровели 386 пациентов.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране на сегодняшний день составило более 458 тысяч человек. За сутки заражение коронавирусом подтверждено у 8855 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве от COVID-19 выздоровели более 100 тысяч пациентов.

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