Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии опубликовало для пассажирских поездов правила, которые должны помешать распространению коронавируса. Инструкции распространила пресс-служба минздрава.

Движение пассажирских поездов по внутренним маршрутам в Грузии разрешили с 8 июня. По новым правилам, в транспортных средствах должен быть организован контроль за температурой пассажиров.

Также запрещается в поездах распространять журналы, газеты и другую продукцию, кроме личных вещей одноразового применения. Пассажиров необходимо размещать так, чтобы они, как можно меньше контактировали друг с другом во время посадки, высадки и поездки.

Пассажирам минздрав рекомендовал билеты покупать заранее, чтобы не стоять очереди в кассу и не подвергать себя дополнительному риску заразиться.

Стоит отметить, что в 8 июня в Грузии также снимаются ограничения на работу всех видов кафе и ресторанов. Также можно будет открыться гостинцам.

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