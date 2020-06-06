Варшава, , 11:40 — REGNUM Новый этап смягчения карантинных мер безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, вступает в свою силу с 6 июня в Польше.

О начале 6 июня текущего года нового этапа снятия мер эпидемиологической безопасности рассказал в конце мая глава правительства Польши Тадеуш Моравецкий.

Согласно данным правилам, с сегодняшнего дня на территории Польши разрешена работа кинотеатров и театров, фитнес-центры, бассейнов и развлекательных комплексов.

Кроме этого, снова разрешено проведение ярмарок, выставок, конгрессов и конференций.

При этом ночные клубы и дискотеки по-прежнему не будут работать.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Польше за время эпидемии коронавирусной инфекции было проведено свыше 1 миллиона тестов на SARS-CoV-2.