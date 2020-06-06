Белгород, , 11:04 — REGNUM Щенка из пансионата для бездомных собак взял себе домой Мэр Белгорода Юрий Галдун. Об этом он 5 июня написал на своей странице в социальной сети.

Градоначальник снова посетил отремонтированный приют для бездомных животных Белгорблагоустройства. Ему понравился двухмесячный чёрный щенок. В личных сообщениях мэр принимал варианты имени для собаки. Через час после опубликования поста щенка назвали Баги (Багира).

Отремонтированный питомник сможет принять 80 собак. Здесь обустроили летние и зимние вольеры, веткабинет, площадки для выгула.

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