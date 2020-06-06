Симферополь, , 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 11 граждан, один пациент скончался. Об этом 6 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«За 5 июня на территории республики подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 из них завозные с территории Украины, 5 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 4 — по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», — отметил Аксёнов.

По данным министерства здравоохранения РК, один пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 424 положительных теста на новую инфекцию, 14 человек скончались. Выздоровевших за весь период — 308 человек.