Симферополь, 6 июня 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 11 граждан, один пациент скончался. Об этом 6 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.
По данным министерства здравоохранения РК, один пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 424 положительных теста на новую инфекцию, 14 человек скончались. Выздоровевших за весь период — 308 человек.