Нью-Дели, , 10:52 — REGNUM Корпорации Индии начали нанимать чартерные авиарейсы для возвращения на родину своих индийских сотрудников, который работают за рубежом и застряли там из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 июня сообщает Telegram-канал «Индия сегодня».

По информации источника, ювелирная компания Malabar Gold & Diamondsс, после того, как индийское правительство на минувшей недели разрешило такие рейсы, уже провела один такой чартер.

При этом уточняется, что только данная фирма планирует вывезти из района Персидского залива на родину около 500 своих сотрудников и членов их семей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в индийском штате Махараштра превысило 80 тысяч.