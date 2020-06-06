Сан-Диего, США, , 10:34 — REGNUM Фестиваль фанатов игры Final Fantasy XIV в Сан-Диего (США) отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом 5 июня сообщило издание Kotaku.

При этом аналогичные фестивали в Японии и Европе пройдут, как и было запланировано — в декабре и феврале 2020−2021 года. Директор Final Fantasy XIV Наоки Йошида отметил, что команда организаторов всё ещё ищет возможность провести мероприятие в США в начале 2021 года.

Напомним, Final Fantasy XIV — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная японской компанией Square Enix. Сюжетно она не связана с другими проектами франшизы.

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