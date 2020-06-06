Белгород, , 11:00 — REGNUM Работа летних кафе, парков, стадионов и музеев разрешена с 6 июня в Белгородской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Савченко.

Согласно документу, для посетителей при соблюдении санитарных мер могут открыться летние кафе, парки, скверы и рекреационные зоны, в том числе «Динопарк» и зоопарк. Разрешена работа микрофинансовых организаций, музеев, выставочных залов и библиотек, но с учётом пребывания в них граждан в индивидуальном режиме. Также для индивидуальных занятий открыты спортивные площадки на свежем воздухе и стадионы

«При этом неукоснительно должны быть выполнены все правила, которые задаёт Роспотребнадзор: уличное ли это кафе, магазин, зоопарк или парк», — уточнила заместитель губернатора Ольга Павлова.

Аквапарк и пляжи остаются закрытыми для посещения — они не являются рекреационными зонами.