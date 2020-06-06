Рязань, , 10:58 — REGNUM Женщина с подтверждённым положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Рязанской области, сообщает региональная оперативная группа. Пациентке было 60 лет.

О смерти пациентки сообщили вечером 5 июня. У женщины имелись тяжёлые сопутствующие заболевания. Её дважды подключали к аппарату ИВЛ, в общей сложности рязанка провела в отделении реанимации 27 дней.

Окончательно причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследования.