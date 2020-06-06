Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Конституционный суд Грузии признал противоречащим Конституции наказание за хранение, изготовление или приобретение наркотических средств, если их количество меньше дозы, необходимой для употребления. Решение было опубликовано на сайте судебного органа.

Иск подали неправительственные организации «Белый шум» и «Ассоциация молодых юристов Грузии».

«На основании оспариваемой нормы лицо наказывалось лишением свободы даже за обладание пустыми шприцами с остатками наркотических средств после употребления», — сообщает пресс-служба Конституционного суда. Также истцы отметили, что наркотические вещества в малых дозах могут находиться в лекарствах, что также могло быть признано преступлением.

Сообщается, что Конституционный суд признал эту меру непропорциональным наказанием и постановил внести в законодательство Грузии необходимые поправки. Размер дозы будет определять суд по каждому конкретному делу.

Стоит отметить, что ранее за хранение, приобретение или изготовление наркотиков в Грузии наказывается лишением свободы до 8 лет.