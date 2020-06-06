Лос-Анджелес, США, , 10:18 — REGNUM Riot Games рассматривает возможность выпустить многопользовательский шутер Valorant на консолях. Об этом 5 июня сообщило издание GameSpot.

Исполнительный продюсер Valorant Анна Донлон заявила, что компания уже работает над прототипами консольных версий игры. Тем не менее, разработчики не уверены, что у них получится «предоставить одинаково честный соревновательный опыт» пользователям разных платформ.

Напомним, Valorant — это соревновательный тактический шутер от американской студии Riot Games, авторов League of Legends. Его релиз состоялся в июне 2020 года.

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