Батуми, Грузия, , 10:50 — REGNUM Девять человек задержаны 5 июня в Батуми за неподчинение требованиям полиции во время акции в поддержку «вора в законе» Миндии Горгадзе («Лавасоглы»). Об этом сообщает интернет-издание Sova.news.

По данным журналистов, протестующие провели шествие. Они требуют экстрадиции Лавасоглы из Турции. Члены семьи Горгадзе заявляют, что там он находится в стамбульской тюрьме в опасных для жизни условиях. Активисты угрожают перекрыть дорогу между Грузией и Турцией, если их требование не будет выполнено.

Стоит отметить, что Лавасоглы в Грузии заочно признан виновным в 2018 году в ряде преступлений, в том числе в «организации воровского сообщества». Он был арестован в Турции в октябре 2019 года по запросу грузинской стороны по линии Интерпола. Экстрадиция с тех пор так и не состоялась. Родственники Горгадзе заявляют, что грузинские власти намеренно затягивают его прибытие в страну.