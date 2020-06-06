Амстердам, , 09:59 — REGNUM В нидерландской провинции Зеландия будут построены тюрьма строгого режима, центр экспертизы по вопросам организованной преступности и судебный комплекс с усиленными мерами безопасности. Реализация данных объектов является компенсацией провинции за решение правительства не переводит сюда казармы морской пехоты.

Специальный представитель правительства по переговорам с провинцией Бернард Винтьес заявил, что планирует превратить Зеландию в «Дельту Закона». Значительная часть территории провинции располагается на островах и мысах в устье рек Рейн, Маас и Шельда.

Реализация проекта до 2030 г. потребует по предварительной оценке около 700 миллионов евро. Переговоры между правительством и провинциальными властями продолжаются и могут продлиться до лета.

Провинциальные власти потребовали компенсации после того как правительство, вопреки сделанным ранее обещаниям, отказалось переводить казармы морской пехоты в г.Влиссинген. Данное решение вызвало большое негодование в Зеландии. Провинция потратила миллионы евро на подготовку перевода казармы. Кроме того, провинциальные власти не были заранее извещены об отмене перевода казармы.