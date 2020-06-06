Пекин, , 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.

По мнению автора статьи, когда в стране говорят о колбасе, то как правило вспоминаются «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы».

«…раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус», — также отмечает он.

При этом в статье говорится, что, несмотря на то, что в Китае производится много своих видов колбасы, в российской как правило больше мяса и она более жирная с ярко выраженным вкусом, в то время как местные сделаны из постного мяса.

Также автор указывает, что привычная для КНР колбаса содержит очень много крахмала и настоящую можно купить редко и к тому же она будет достаточна дорога по цене.

Кроме этого, в статье подчеркивается, что российская колбаса более вкусная потому, что в России употребляют в пищу больше мяса и меньше зелени и овощей.

«Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», — утверждает автор статьи и заключает, что именно поэтому граждане КНР во время путешествия по приграничной зоне с нашей страной всегда стараются закупить колбасу из России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июня стало известно, что министерство иностранных дел Китая высоко оценивает заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации вокруг Гонконга.