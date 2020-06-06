Вашингтон, , 09:49 — REGNUM В сеть, возможно, «утекла» информация о новом персонаже популярной игры Super Smash Bros. Ultimate для Nintendo Switch. Об этом 5 июня сообщил портал Screen Rant.

Из-за ошибки на странице игры официального сайта Switch появилась пустая позиция, которая явно должна принадлежать какому-то персонажу. Её расположение дало понять, что имя нового героя будет начинаться с буквы S или T.

Издание Screen Rant предположило, что если в этом списке должны быть персонажи вселенной ARMS, то эта позиция предназначена или для Spring Man, или для Springtron.

Очередное дополнение с новыми персонажами разработчики Super Smash Bros. Ultimate должны выпустить в июне 2020 года. Игра представляет собой файтинг (упор сделан на перименение рукопашного боя), в котором геймерам предлагается управлять известными героями поп-культуры.

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