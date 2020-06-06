Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Использование кондиционера может повысить риск заражения коронавирусом, но это не значит, что их нельзя включать дома. Об этом 5 июня во время онлайн-конференции рассказал замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Эксперт сообщил, что Центр по контролю заболеваний США, основываясь на данных от Центра по контролю заболеваний Китая, пришел к выводу, что использование кондиционера может способствовать распространению коронавируса SARS-CoV-2. По этой причине правительство Грузии запретило их включать в общественном транспорте и публичных местах. При этом, как сказал Имнадзе, дома кондиционеры включать можно.

«Никто не говорил, что нельзя включать кондиционеры в домашних условиях. Речь идет об использовании бытовых кондиционеров в общественных местах», — сказал заместитель директора центра.

Стоит отметить, что на 6 июня в Грузии выявлено 808 случаев заражения коронавирусом. Из них в 82% заразившихся победили инфекцию.

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