Кишинёв, 6 июня 2020, 10:44 — REGNUM В Кишиневе в Больнице скорой помощи (БСМ) защитными костюмами и масками, переданными Румынией в качестве гуманитарной помощи, пользовались медицинские работники отделения интенсивной терапии, в котором лечатся пациенты в тяжелом состоянии. Об этом 5 июня со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения сообщает NewsMaker.md.
Администрация Больницы скорой помощи и команда врачей поблагодарила за оказанную «в тяжелый период» помощь.
По информации администрации медицинского учреждения, средствами защиты, переданными Румынией медицинские работники данного учреждения пользовались каждый день.
По информации администрации больницы, у персонала не было жалоб на качество медицинских костюмов и масок.
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Как сообщало ИА REGNUM, маски и защитные костюмы, переданные ранее Румынией Молдавии в качестве гуманитарной помощи, оказались якобы некачественными, а схема их закупки — отмыванием денег.