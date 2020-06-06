Кишинёв, , 10:44 — REGNUM В Кишиневе в Больнице скорой помощи (БСМ) защитными костюмами и масками, переданными Румынией в качестве гуманитарной помощи, пользовались медицинские работники отделения интенсивной терапии, в котором лечатся пациенты в тяжелом состоянии. Об этом 5 июня со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения сообщает NewsMaker.md.

Администрация Больницы скорой помощи и команда врачей поблагодарила за оказанную «в тяжелый период» помощь.

По информации администрации медицинского учреждения, средствами защиты, переданными Румынией медицинские работники данного учреждения пользовались каждый день.

«Мы пользовались ими каждый день. Экипировку использовали в зонах наибольшего риска — в отделении интенсивной терапии, где лечат самых тяжелых больных», — цитирует источник NewsMaker.md.

По информации администрации больницы, у персонала не было жалоб на качество медицинских костюмов и масок.

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Как сообщало ИА REGNUM, маски и защитные костюмы, переданные ранее Румынией Молдавии в качестве гуманитарной помощи, оказались якобы некачественными, а схема их закупки — отмыванием денег.