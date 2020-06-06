Москва, , 09:37 — REGNUM Общее количество пациентов, выздоровевших от COVID-19, превысило 100 тыс. человек в городе Москве. Об этом 6 июня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным заммэра, за минувшие сутки в Москве после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 3073 пациента. Общее количество выздоровевших достигло 100 431 человек.

По последним данным, в Москве было выявлено 191 069 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев летального исхода достигло 2864, из них за последние сутки скончались 58 человек.

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