Тбилиси, , 09:35 — REGNUM В течение последних суток в Грузии выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Обновленные данные 6 июня были размещены на сайте Stopcov.ge.

По официальной информации, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране выросло до 808. Кроме них в статистике числятся еще трое жителей Грузии, привезенных домой из-за границы с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Количество победивших коронавирус в течение суток увеличилось на 13. Теперь их 663, что составляет 82% от всех выявленных зараженных. Всего от COVID-19 в Грузии умерли 13 пациентов. На карантине находятся 2955 человек, госпитализированы — 276.

Стоит отметить, что в Грузии после снижения статистики по количеству выявленных случаев заражения коронавируса начали снимать карантинные ограничения. С 8 июня будет снят запрет на работу ресторанов и кафе, расположенных не на открытых площадках, а в помещениях. Также, при соблюдении новых правил будет разрешено открыться гостиницам.

Читайте ранее в этом сюжете: Из 75 гостиниц в Тбилиси проверку прошли только 15