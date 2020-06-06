Улан-Удэ, , 09:26 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 1785, из них в столице республики Улан-Удэ — 976.

«Из 52 новых случаев COVID-19: 5 чел. — прибывшие из регионов РФ, 1 чел. — из очага РКБ им. Н.А. Семашко, 5 чел. С домашних очагов, 2 чел — с домашних очагов жителя с. Ехэ-Цаган, 10 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

Больше половины заразившихся к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах остаются 484 пациентов, 15 из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 224 человека.

Добавим, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 на днях выросло до 11. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня скончался 43-летняя женщина, у которой имелась терминальная хроническая почечная недостаточность, в течение 9 лет находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.

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